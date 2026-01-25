21 ألف بلاغ عمالي خلال 2025

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تسجيل أكثر من 21 ألف بلاغ خلال عام 2025، شملت بلاغات سرية مقدمة من العمالة للمطالبة بحقوقهم، إلى جانب بلاغات واردة من أفراد للإبلاغ عن ممارسات خطأ في سوق العمل، في مؤشر يعكس تنامي الوعي المجتمعي والثقة بقنوات التواصل التي توفرها الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن جهودها في مجال التوعية والتمكين أسهمت في استفادة أكثر من 3 ملايين عامل من برامج التوجيه الذاتي خلال العام الماضي، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعريف العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الامتثال والشفافية.

وتفصيلاً، أظهرت أحدث إحصاءات مرصد سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد البلاغات السرية التي قدمتها العمالة للمطالبة بحقوقها تجاوز 17 ألف بلاغ خلال عام 2025، فيما تجوز عدد البلاغات الواردة من أفراد المجتمع للإبلاغ عن الممارسات الخطأ في سوق العمل 4000 بلاغ خلال الفترة ذاتها.

وبيّنت الإحصاءات أن قنوات التواصل لعبت دوراً محورياً في استقبال الشكاوى، حيث استحوذ مركز الاتصال على النسبة الكبرى من الشكاوى المسجلة بواقع 58%، يليه الموقع الإلكتروني للوزارة بنسبة 39%، فيما سجل تطبيق الهاتف المحمول نسبة 3% من إجمالي الشكاوى.

وفي إطار تعزيز الوعي العمالي، أكمل أكثر من ثلاثة ملايين عامل متطلبات برامج التوجيه بأنفسهم (التوجيه الذاتي) خلال عام 2025، حيث تُقدَّم برامج التوجيه والتوعية بـ17 لغة، بما يراعي التنوع الثقافي لسوق العمل في الدولة.

وأظهرت إحصاءات قنوات الاتصال حتى نهاية عام 2025 حجم التفاعل الواسع مع خدمات الوزارة، إذ تم إرسال 32.8 مليون رسالة نصية وإلكترونية ضمن حملات وبرامج التوعية، إلى جانب تسجيل 2.64 مليون عملية تواصل هاتفي عبر مركز الاتصال.

وسجلت منظومة «تواصل» أكثر من 1.04 مليون عملية تواصل من خلال البريد الإلكتروني وقناة الدردشة وتطبيق «واتس أب»، فيما بلغ عدد حالات التواصل عبر قناة «صوت المتعامل» نحو 371 ألف حالة.

وحضر 5136 صاحب عمل جلسات ملتقى «المتعامل أولاً»، كما أصدرت الوزارة أكثر من 9.22 ملايين كشف حساب للشركات، إلى جانب تنفيذ 148 ألفاً و652 عملية تواصل ضمن باقة الخدمات التفضيلية للمتعاملين.