قرقاش: الدور الإنساني والسياسي للإمارات في حل أزمة أوكرانيا يحظى بتقدير دولي

وقال قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": "الدور الإنساني والسياسي الذي تضطلع به الإمارات في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا يحظى بتقدير دولي واضح".

وأضاف قرقاش:"وعبارات الشكر التي عبّر عنها الرئيس الأوكراني لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ولدولة الإمارات، على تيسير المحادثات الثلاثية التي وصفها بالمكثفة والشاملة والبنّاءة، تمثل شهادة مهمة على قيادتنا ومصداقيتنا، وهما رصيدنا الحقيقي في سياستنا الخارجية ومنصة فاعلة لدعم السلام والاستقرار".