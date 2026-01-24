"الهوية" تجري "بصمة 15" للطلبة في مقار المدارس

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن فرق عملها تزور المدارس مباشرة لإجراء إدراج البصمات، للطلبة ممن بلغت أعمارهم 15 عاماً، لتمكينهم من الحصول على خدمات الهوية في أسرع وقت، مما يوفر الوقت والجهد على الطلبة وأولياء أمورهم.

وذكرت أن "بصمة 15"، مبادرة حكومية استباقية، أطلقتها الهيئة بحلتها الجديدة في إطار خطتها لتسهيل وصول المتعاملين للخدمات، وهي تقرّب الخدمات من طلبة المدارس الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، وتحقيق سعادة المتعاملين، وتحديث السجل السكاني إلكترونيًا لدعم التحول الرقمي.

وذكرت الهيئة أن عملية إدراج البصمات العشرية لطلبة المدارس ممن تجاوزوا 15 عاماً، وتوفيرها مباشرة في مقار المدارس دون الحاجة إلى زيارة مراكز سعادة المتعاملين، ضمن جهود الهيئة لتعزيز كفاءة منظومة التعريف بالهوية، وتحقيق تجربة متعامل سلسة واستباقية.

وأكدت الهيئة إلزامية التقاط البصمة لمن هم أكبر من 15 عاماً عند إصدار بطاقة الهوية الإماراتية، مشيرة إلى أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامي لكافة سكان دولة الإمارات بما في ذلك المواطنون الإماراتيون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والوافدون المقيمون في الدولة، ويُطلب من أي شخص مشمول في نطاق إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.