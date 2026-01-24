قنصلية الدولة في نيويورك تهيب بالمواطنين الموجودين في الولايات المتحدة توخي الحذر بسبب العاصفة الثلجية

أهابت قنصلية دولة الإمارات في نيويورك بالمواطنين الموجودين في الولايات المتحدة الأميركية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الثلجية المتوقعة في ولاية نيويورك والمناطق المحيطة بها.

وأكدت ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.