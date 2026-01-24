زيلينسكي يُثمّن دور الإمارات ورئيس الدولة في الوساطة واستضافة الاجتماعات الثلاثية

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تدوينة على منصة "إكس" السبت، عن "امتنانه" لدولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شخصياً، على الوساطة واستضافة رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية في أبوظبي، التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لإيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية. كما ثمن زيلينسكي استعداد الإمارات لاستضافة مزيد من الاجتماعات.

وأعلن زيلينسكي أن "الكثير" نوقش خلال المحادثات "البنّاءة"، التي تجمع كلا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء المحادثات في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "لقد نوقش الكثير، ومن المهم أن المحادثات كانت بنّاءة".

وأضاف: "إذا كان هناك استعداد للمضي قدما - وأوكرانيا مستعدة - فستعقد اجتماعات أخرى، ربما في مطلع الأسبوع المقبل".

وتابع: "التركيز الأساسي للنقاشات كان على المعايير المحتملة لإنهاء الحرب. وأقدّر كثيرا وجود إدراك لأهمية المراقبة والرقابة الأميركية على مسار إنهاء الحرب وضمان الأمن الفعلي".

وأوضح زيلينسكي أن "الجانب الأميركي طرح مسألة الصيغ المحتملة لترسيخ معايير إنهاء الحرب والظروف الأمنية اللازمة لذلك".

وكانت المحادثات قد بدأت الجمعة في أبوظبي، لتستمر على مدى يومين، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة.

يذكر أن دولة الإمارات كانت قد نجحت في إتمام 17 عملية وساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، تم بموجبها إطلاق 4,641 أسيرا، ما يعكس عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين ويجسد دورها كوسيط موثوق به في دعم الحلول الدبلوماسية والإنسانية.