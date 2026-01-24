طقس الإمارات غداً.. غائم مع فرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، و حركتها جنوبية شرقية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والمد الثاني عند الساعة05:47 و الجزر الأول عند الساعة 11:10والجزر الثاني عند الساعة 22:46.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 14:36 والمد الثاني عند الساعة 01:46 والجزر الأول عند الساعة 08:16 والجزر الثاني عند الساعة 19:30.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 70 25

دبي 24 17 80 30

الشارقة 24 16 75 30

عجمان 23 18 80 35

أم القيوين 24 16 80 35

رأس الخيمة 25 17 85 30

الفجيرة 24 16 75 35

العـين 25 14 55 20

ليوا 26 13 70 25

الرويس 24 13 80 25

السلع 25 12 80 30

دلـمـا 24 17 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 23 18 70 40

أبو موسى 23 18 70 40