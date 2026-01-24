وزارة شؤون المجلس الوطني تنشر صوراً من مبادرة حضور موظفي الحكومة جلسات المجلس

نشرت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، صوراً لمجموعة من موظفي الحكومة خلال حضورهم جلسة المجلس الوطني الاتحادي (4) من دور الانعقاد العادي (3) من فصله التشريعي (18)؛ للتعرف على نظام عمل وإجراءات سير جلساته.

وقالت الوزارة إن الحضور يأتي ضمن مبادرة حضور موظفي الحكومة لجلسات المجلس الوطني الاتحادي، بهدف زيادة وعي موظفي الجهات الحكومية بدور المجلس الوطني الاتحادي وطبيعة الحياة البرلمانية.