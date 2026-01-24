رئيس الدولة يلتقي رؤساء الوفود الأميركية والروسية والأوكرانية المشاركة في المحادثات الثلاثية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية التي تضم كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا وتستضيفها دولة الإمارات، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية.

ويشارك في المحادثات، التي بدأت أمس في أبوظبي، كل من مبعوثي الرئاسة الأميركية، ستيف ويتكوف وجاويد كوشنير، ورئيس الإدارة العامة في هيئة الأركان الروسية، إيغور كوستيوكوف، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني كيريل بودانوف، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني روستم أوميروف، وعدد من كبار المسؤولين المعنيين من روسيا وأوكرانيا.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تمنياته للمفاوضين التوفيق في محادثاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، مؤكداً سموه نهج دولة الإمارات الثابت القائم على تشجيع الحوار البنّاء، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الحلول الدبلوماسية لمختلف الأزمات والنزاعات. وقال سموه إن دولة الإمارات تدعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية لمصلحة جميع الأطراف، وبما يعزّز أسباب السلام والاستقرار في العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.