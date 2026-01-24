رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين رئيسي دائرتي «تنمية المجتمع» و«التعليم والمعرفة»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين شامس علي خلفان الظاهري، عضواً بالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيساً لدائرة تنمية المجتمع. كما نصّ المرسوم على تعيين محمد تاج الدين أحمد القاضي، عضواً بالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيساً لدائرة التعليم والمعرفة.