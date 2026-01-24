الإمارات تتضامن مع جنوب إفريقيا وتعزّي في ضحايا الفيضانات

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية جنوب إفريقيا في ضحايا الفيضانات والأمطار الغزيرة التي اجتاحت شمال البلاد، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية جنوب إفريقيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.