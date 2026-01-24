«دقايق».. مبادرة لتشجيع الأسر على دمج النشاط البدني في الحياة اليومية

صممت دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة، المبادرة المجتمعية «دقايق»، لتشجيع الأسر وجميع أفراد المجتمع على دمج النشاط البدني ضمن حياتهم اليومية، والحفاظ على نمط حياة صحي، من خلال تخصيص بضع دقائق للحركة خلال اليوم، سواء في المنزل أو العمل أو المدرسة أو في أي مكان داخل مجتمعهم، لتعزيز زيادة معدلات النشاط البدني، وتمكين الأفراد من تبني سلوكيات مستدامة، كما تمثل المبادرة دعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في بناء مجتمع أكثر وعياً وارتباطاً بالنشاط البدني والعافية.

وتسعى المبادرة إلى إحداث تحوّل مستدام في السلوك الصحي على مستوى الأفراد والمجتمع، وإدراج النشاط البدني كعنصر أساسي ذا قيمة في نمط الحياة اليومي لدى الجميع، وهي تُسهم في نشر الوعي بفوائد الحركة والنشاط بينما ترفع من معدلات اللياقة البدنية والصحة النفسية والاجتماعية.

وتقدم «دقايق» برنامجاً متنوعاً من الأنشطة المجتمعية لتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الأعمار والقدرات والاهتمامات، تشمل المشي لمسافات قصيرة، وتمارين الاستطالة، والأنشطة المجتمعية في الأحياء السكنية، والفعاليات الرياضية العائلية، والبرامج التي تركز على الشباب. وتتميز الفعاليات بالشمولية وسهولة الوصول إليها ومناسبتها لمختلف فئات المجتمع من الأطفال والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم والأفراد ذوي المستويات المتفاوتة من اللياقة البدنية.