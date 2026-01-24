حكومة الإمارات تستعرض في «دافوس» تجارب تصفير البيروقراطية

استعرضت حكومة دولة الإمارات، ضمن مشاركتها في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، رؤى الدولة وتوجهاتها لتطوير قطاع حكومي مستقبلي معزز بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، داعم للابتكار ومحفز للتعاون الدولي، ومطور لخدمات ذات أثر ملموس ترتقي بجودة حياة المجتمع، وتدعم قطاع الأعمال، وتعزز بيئة الاقتصاد الرقمي.

وتعكس مشاركة دولة الإمارات في دافوس 2026 رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرتكزة على ترسيخ دور الدولة الريادي عالمياً في تعزيز التعاون الدولي ودعم التنمية، وتترجم توجيهات سموه، بتعزيز جهود الإمارات ومبادراتها الهادفة لدعم تبادل الخبرات الدولية ومشاركة المعرفة الحكومية لتطوير حلول تحولية تخدم الإنسان وتحقق أثراً مستداماً.

واستعرض رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، أبرز النتائج التي حققتها الإمارات منذ إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية.

كما شارك في جلسة «آفاق الحوكمة الرقمية: من البنية التحتية الرقمية إلى الجيل القادم من تكنولوجيا الحكومات» التي تطرقت إلى استشراف الجيل الجديد من الحوكمة الرقمية التي تتبنى نماذج رقمية أكثر ترابطاً وقدرة على تحقيق قيمة مباشرة للمجتمع والاقتصاد.

ولفت إلى وصول نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي إلى 97% على مستوى حكومة الإمارات، وتطرق إلى مبادرة «الذكاء الاصطناعي للجميع» الهادفة لتمكين الكوادر الحكومية من أدوات الذكاء الاصطناعي، ما يعيد تعريف دور الموظف الحكومي، وتطرق إلى جهود الحكومة في تأهيل موظفيها لتبني مثل هذه التقنيات، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية عبر جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي.