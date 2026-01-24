«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تدعم «اليونيسف» لتطعيم مليون طفل ضد الحصبة

أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عن دعمها لبرامج التطعيم ضد مرض الحصبة، التي تقودها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، والموجهة للأطفال في المجتمعات المهمشة، والمناطق المتأثرة بالأزمات والنزاعات. جاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

ووقع المدير التنفيذي للمؤسسة سعيد العطر والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» كاثرين راسل، خطاب نوايا بالشراكة بين الجانبين، تدعم بموجبه مؤسسة المبادرات «اليونيسف»، لتنفيذ برامج تطعيم شاملة ضد مرض الحصبة يستفيد منها مليون طفل.

وأكد العطر أن مؤسسة المبادرات مستمرة في توثيق شراكاتها مع المنظمات الأممية بما يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توفير الدعم للبرامج الإنسانية والمشاريع الحيوية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، والمناطق التي تواجه ظروفاً صعبة تمنعها من تلبية الاحتياجات الأساسية لأبنائها وفي مقدمتها الرعاية الصحية.

وتهدف الشراكة الجديدة إلى تمكين مليون طفل لم يتلقوا سابقاً أي جرعات من الحصول على خدمات التطعيم الروتيني من خلال برنامج تطعيم منسق، بما يضمن حمايتهم من مرض الحصبة ومنحهم الفرصة للبقاء والنمو الصحي، تجسيداً لرؤية الجانبين في إتاحة الوصول إلى اللقاحات الضرورية لأبناء الفئات الأكثر ضعفاً من خلال خطط متكاملة تعتمد على توظيف الابتكار لدعم أنظمة تطعيم مستدامة.