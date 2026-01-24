«طرق دبي» تُنجز مشاريع تطوير البنية التحتية للتنقل المرن في «القوز الإبداعية»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجاز حزمة من مشاريع تطوير البنية التحتية للتنقّل المرن وتكامل المواصلات في منطقة القوز الإبداعية، في إطار خطة شاملة لإنشاء مجمع إبداعي متكامل يلبي متطلبات المبدعين من شتى أرجاء العالم ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي، بفضل ما توفره لهم من بيئة متكاملة تدعم مراحل العمل الإبداعي كافة، من التصميم والتنفيذ إلى العرض والتسويق، إلى جانب إتاحتها فرصة العمل والسكن بتكاليف ميسّرة ضمن إطار شراكة نوعية تسهم في تحقيق الربحية للمطورين وأصحاب الأراضي.

وكشفت الهيئة عن انتهاء تحضيراتها لتنفيذ مشروع «سوبر بلوكس» في منطقة القوز الإبداعية ضمن المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة في الإمارة، ويتضمن المشروع مساحات حضرية لاستضافة الفعاليات والمهرجانات الفنية، حيث سيتيح المشروع إمكانية إغلاق بعض الشوارع في المنطقة بشكل مؤقت وتخصيصها واحة حضرية للمشاة أثناء إقامة الفعاليات، ومن بينها مهرجان القوز للفنون الذي سيُقام اليوم وغداً.

ويدعم مشروع «سوبر بلوكس» أهداف عام الأسرة، وأجندة دبي الاجتماعية 33، وخطة دبي الحضرية 2040، من خلال توطيد الترابط الاجتماعي عبر إنشاء مساحات ترفيهية تدعم الأنشطة الفنية والثقافية، وتعزيز جودة الحياة في مناطق الجذب وتحويلها إلى مساحات حضرية للمشاة فقط، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية صديقة للمشاة، كما يرسّخ المشروع مفهوم مدينة الـ20 دقيقة عبر تشجيع سكان وزوّار المنطقة على استخدام وسائل التنقّل المرن الصديقة للبيئة، إلى جانب مساهمته في إنشاء بيئة مستدامة وصحية خالية من الانبعاثات الكربونية من خلال زيادة المساحات الخضراء، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية وابتكار فرص استثمارية جديدة.