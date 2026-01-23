"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية في البحرين

يشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي غدا برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس مجموعة المجلس في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماعات لجان الجمعية وأعمال الجلسة العامة السادسة عشرة للجمعية، التي يستضيفها مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة بالعاصمة المنامة تحت عنوان "دور البرلمانات الآسيوية في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات في آسيا: الفرص، التحديات، ومسارات المستقبل" والتي تستمر حتى 28 يناير الجاري.

يضم وفد المجلس أعضاء المجموعة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من الدكتورة نضال محمد الطنيجي نائب رئيس المجموعة، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وفاطمة علي المهيري.

يتضمن جدول أعمال الدورة السادسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية، عقد اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيتم خلاله انتخاب أعضائه، والاطلاع على تقرير الأمين العام للجمعية، واعتماد جدول أعمال الدورة الحالية، إلى جانب مناقشة تقارير اللجان الدائمة "لجنة الشؤون السياسية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية، ولجنة شؤون الموازنة والتخطيط".