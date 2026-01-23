"طرق دبي" تحذّر من رسائل وروابط احتيالية تنتحل صفة جهات رسمية

حذّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من الرسائل والروابط غير المعتمدة التي قد تنتحل صفة جهات رسمية، داعية الجمهور إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع أي محتوى مشبوه.

وأكدت الهيئة، أهمية الحرص على حماية بيانات المتعاملين وتعزيز أمن المعلومات، أهمية عدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية، وضرورة الاعتماد دائمًا على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات والخدمات بأمان.