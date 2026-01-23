دبي تحتضن خريطة طريق الاستدامة الرقمية عبر «الذكاء الاصطناعي الأخضر»

تنطلق فعاليات «المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الأخضر»، غداً، في أكاديمية شرطة دبي، برعاية وحضور القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المرّي، وبتنظيم من مؤسسة زايد الدولية للبيئة بالشراكة مع الأكاديمية وجامعة كيرتن الأسترالية، حيث يرفع المؤتمر شعار «استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة البيئية»، بهدف توظيف التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات المناخية، واستشراف الحلول الرقمية لخفض الانبعاثات وتنمية الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع المتغيرات البيئية.

وأكد رئيس مؤسسة زايد الدولية للبيئة، الدكتور محمد أحمد بن فهد، أن انعقاد هذا المؤتمر يجسد رؤية دولة الإمارات في تسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة البيئة وبناء مستقبل مستدام، مشدداً على أن دمج محاور حماية البيئة والسياسات المبتكرة وحوكمة الذكاء الاصطناعي تحت منصة واحدة سيفتح آفاقاً رحبة للحوار العلمي، ويتيح فرصاً لتطوير حلول عملية تسهم في تحسين جودة الحياة وتدعم الجهود العالمية في مجالات الزراعة الذكية وإدارة المياه والطاقة وحماية التنوّع البيولوجي.

ويبحث المشاركون في المؤتمر، من نخبة الخبراء المحليين والدوليين، آليات الابتكار البيئي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخضر، عبر تقديم أوراق عمل وجلسات حوارية تناقش أنظمة الاستدامة في المدن الذكية، وسبل التنبؤ البيئي ومراقبة جودة الهواء وإدارة المخاطر الطبيعية، وصولاً إلى قياس استهلاك الموارد وحوكمة البيئة باستخدام حلول رقمية متقدمة. ويتضمن الحدث معرضاً متخصصاً لأحدث التقنيات المستدامة، وورش عمل تدريبية وأنشطة طلابية، إلى جانب جلسات تفاعلية يُنتظر أن تُختتم بإعلان مجموعة من التوصيات والمخرجات الهادفة إلى تعزيز الأمن البيئي وتطوير المدن المستدامة.