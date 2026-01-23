لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات الدولية الفاعلة لدعم التنمية المستدامة

التقى وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2026، برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وضمن اجتماع قيادي، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، والرئيس المشارك المؤقت لمجلس الأمناء في المنتدى الاقتصادي العالمي، لاري فينك، وذلك ضمن أعمال النسخة الجارية من المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

حضر الاجتماع سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وصنّاع القرار.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، والعمل المشترك مع المؤسسات العالمية الرائدة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وبناء اقتصادات مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز أواصر التعاون مع كبرى المؤسسات العالمية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز النمو المستدام، وبناء الثقة في الأسواق، ودعم الابتكار، والاستثمار طويل الأمد، وتمكين المجتمعات. وناقش اللقاء عدداً من المحاور المهمة المرتبطة بالشؤون التنموية، شملت مستقبل الاستثمار العالمي، ودور رأس المال في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أهمية بناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة وشمولاً، قادرة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية.

إلى ذلك، التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، السيدة الأولى لجمهورية الإكوادور، لافينيا فالبونيسي نوبوا، وذلك ضمن فعاليات النسخة الحالية من المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى اللقاء في إطار المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعد منصة دولية رفيعة تجمع قادة الدول وصنّاع القرار والشخصيات القيادية لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية، وبحث آفاق التعاون الدولي، وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز جسور التواصل والتعاون مع دول العالم، مشيرةً إلى أهمية بناء شراكات قائمة على تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وجرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور التي تشمل استراتيجيات النمو المستدام، وتمكين المجتمعات، إضافة إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجالات الابتكار، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز دور الثقافة كونها رافداً للتنمية الشاملة.

كما تطرّق اللقاء إلى دور المنصات الدولية، وفي مقدمتها المنتدى الاقتصادي العالمي، في دعم الحوار البنّاء بين الدول، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، واستشراف فرص جديدة للشراكات التي تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.