إطلاق مركز أبوظبي للتكنولوجيا المتقدمة في «دافوس»

كشف معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تدشين مركز أبوظبي للتكنولوجيا المتقدمة، ليكون مركزاً جديداً ضمن شبكة المراكز العالمية التابعة للمنتدى والمعنية بتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتم التوقيع بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، محمد بن عبدالله القرقاوي، والرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بورغ برينده ورئيس مجلس إدارة «بلاك روك» والرئيس المشارك المؤقت لمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، لاري فينك.

ويستهدف المركز قيادة الإنجازات النوعية في مجالات البحث والتطوير المتقدم، والمساهمة في صياغة السياسات العالمية للتكنولوجيا الناشئة وتعزيز التعاون الدولي الذي يحوّل الابتكار من أفكار بحثية إلى حلول مطبّقة على أرض الواقع، وذلك بالاستناد إلى دور دولة الإمارات باعتبارها وجهة رائدة لاختبار الابتكارات.

وتوفر الإمارات - في ظل ما تتمتع به الدولة من إطار تنظيمي مرن وتكامل فعّال بين البحث وصنع القرار والتنفيذ - منصة استثنائية لاختبار ونشر وتوسيع نطاق التكنولوجيا الناشئة على المستوى الوطني، وهي ميزة ستتضاعف من خلال شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

كما يضع المركز الجديد أبوظبي في صدارة المشهد العالمي للأبحاث الرائدة في التكنولوجيا المتقدمة، مع تركيز خاص على الحوسبة الكمية والروبوتات وأنظمة الدفع والفضاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بها، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية ينضم معهد الابتكار التكنولوجي إلى منظومة ابتكار عالمية مترابطة، تهدف إلى تسريع التبني المسؤول للتكنولوجيا التحويلية.