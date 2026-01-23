«دافوس» يعيّن خلدون المبارك رئيساً لمجلس الأعمال الدولي

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن تعيين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك، رئيساً لمجلس الأعمال الدولي (IBC)، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.

ويصبح المبارك بهذا التعيين أول شخصية من منطقة الشرق الأوسط تتولى رئاسة هذا المجلس الرفيع منذ تأسيسه، لفترة تمتد عامين، ليقود بذلك واحدة من أهم المنصات الاستراتيجية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحسب قناة «سكاي نيوز عربية».

يذكر أن مجلس الأعمال الدولي (International Business Council - IBC) هيئة استشارية استراتيجية تابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويضم في عضويته نحو 100 من كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية من مختلف القطاعات.

ويُعد المجلس منصة حصرية تضم قادة الشركات الأكثر تأثيراً عالمياً (مثل «ماكينزي» و«إيبردرولا»)، الذين يشاركون بانتظام في جلسات دافوس لتبادل الرؤى حول مستقبل القيادة في القرن الـ21، والابتكار المسؤول.

كما يعد مجلس الأعمال الدولي منصة حصرية تضم أكثر من 120 من كبار الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة لأضخم الشركات العالمية العابرة للقارات.

ويهدف المجلس إلى تعزيز دور القطاع الخاص كونه شريكاً أساسياً وفاعلاً، في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة، سواء كانت اقتصادية أو بيئية، أو تكنولوجية.

كما يهدف المجلس إلى التنسيق بين الشركات والحكومات في قضايا الحوكمة، والاستدامة، والنمو الشامل.