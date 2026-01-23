تعاون بين «صحة أبوظبي» والمنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير النظم الصحية الذكية

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي عن المرحلة الآتية من شراكتهما المعنية بتطوير النظم الصحية الذكية والحياة الصحية المديدة، بما يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في الصحة الوقائية والشخصية.

تم التوقيع بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، محمد بن عبدالله القرقاوي، والرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بورغ برينده، ورئيس مجلس إدارة «بلاك روك» والرئيس المشارك المؤقت لمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، لاري فينك.

وقال رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، منصور المنصوري: «تشهد النظم الصحية اليوم زخماً متزايداً من الابتكارات الفردية والتجارب الرائدة، إلا أن هذا التطور لايزال يفتقر إلى التكامل ويعتمد على نهج تقليدي يقوم على الاستجابة للمرض بدل استباق حدوثه. ومن خلال شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، نعمل على إحداث تحول في النموذج العالمي للرعاية الصحية عبر الانتقال نحو بنية تحتية ذكية للصحة ترتكز على تكامل البيانات والتقنيات المتقدمة، ويهدف هذا التوجه إلى بناء منظومة صحية استباقية معززة بالرعاية الشخصية، وتضع الوقاية في مقدمة الأولويات قبل العلاج، وتمكّن أفراد المجتمعات من التمتع بحياة صحية مديدة على نطاق سكاني واسع وحقيقي».

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرحلة السابقة من الشراكة بين دائرة الصحة - أبوظبي والمنتدى، والتي أسفرت عن إصدار ورقة بحثية مشتركة عنوانها «عصر جديد للصحة الرقمية: قفزة أبوظبي نحو الذكاء الصحي».

من جانبه، قال رئيس مركز الصحة والرعاية الصحية وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، الدكتور شيام بيشن: «في إطار المرحلة المقبلة، ستواصل إمارة أبوظبي دورها، كونها محوراً عالمياً رائداً ضمن منصة المنتدى الاقتصادي العالمي للتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وهي شبكة دولية تضم أكثر من 200 جهة من قطاعات الصحة والتكنولوجيا والسياسات والاستثمار، وتهدف إلى تسريع وتيرة تطوير النظم الصحية على مستوى العالم، ودعم نماذج أكثر كفاءة واستدامة تضع الإنسان في صميم منظومة الرعاية».