إطلاق خدمة «تصريح تركيب مظلات» لمواقف المركبات بالأحياء السكنية في دبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة تصريح تركيب مظلات لمواقف المركبات في الأحياء السكنية، التي تتم على المواقف النظامية المحجوزة.

وتتوافر الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال شركات المقاولات، حيث إن الطلب يتم تقديمه من نافذة موحّدة للحصول على موافقة جميع الجهات الخدمية الأخرى ذات العلاقة.

ويأتي إطلاق الهيئة هذه الخدمة تلبية لاحتياجات السكان، ومن منطلق تحسين جودة الحياة، وحفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي.

وأكدت ضرورة هذه الخدمة من خلال الاستماع إلى الملاحظات في مجالس المتعاملين والزيارات الميدانية، ونظراً إلى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وتزايد عدد المركبات في الوحدات السكنية.

وأفاد مدير إدارة حرم الطريق بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، عارف شاكري، بأن الاشتراطات المعتمدة لتركيب مظلات مواقف المركبات في الأحياء السكنية، تتضمن ضرورة عدم تأثير المظلة على استمرارية التنقّل المرن والمشاة، وعلى سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وألا تحجب أي لوحات مرورية، إضافة إلى عدم التأثير في خطوط خدمات البنية التحتية التي تقع أسفل الأرصفة والمواقف، وأيضاً الالتزام بشكل ولون المظلة بحسب النموذج المعتمد لدى الهيئة. كما يشترط أن يكون تركيب المظلة مؤقتاً، بحيث يمكن إزالتها عند طلب أي جهة من الجهات الخدمية التي تتشارك في خدمات البنية التحتية في حالات المشروعات التطويرية أو الصيانة أو الطوارئ.

ودعا شاكري أصحاب الوحدات السكنية الجديدة والملاك المستقبليين القائمين على البناء، باعتبارهم شركاء في جعل إمارة دبي المدينة الأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، إلى مراعاة حرم الطريق، والتأكد خلال فترة تركيب المظلات من مطابقتها للمعايير بإمارة دبي، مبيناً أن الهدف من الخدمة هو تنظيم عملية تركيب المظلات، بما ينسجم مع المواصفات الفنيّة والاشتراطات المعتمدة، وبما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، وسلامة وانسيابية حركة المشاة والمركبات، وعدم التأثير في اللوحات المرورية أو عناصر أثاث الطريق.