المنتدى الاقتصادي العالمي يعلن «إي أسيا سوفت» ثالث «شركة يونيكورن» في الإمارات

أعلنت شركة «إي أسيا سوفت» (Esyasoft)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً والتابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، أمس، عن تكريمها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي كأحدث المنضمين لنادي «شركات اليونيكورن» (الشركات المليارية) في دولة الإمارات، لتصبح بذلك ثالث شركة وطنية تحقق هذا الإنجاز العالمي.

ويعكس هذا الإعلان، الذي تم الكشف عنه خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، المكانة المتنامية لدولة الإمارات كونها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة، وابتكارات الطاقة، والمشاريع سريعة النمو، وبموجب هذا الاعتراف تنضم «إي أسيا سوفت» إلى نخبة الشركات الإماراتية التي تجاوزت قيمتها السوقية حاجز المليار دولار.

ولا يمثل هذا الإنجاز مجرد طفرة مالية فحسب، بل يعد اعترافاً دولياً بقدرة دولة الإمارات على احتضان وتنمية شركات ذات تنافسية عالمية تسهم في صياغة مستقبل البنية التحتية الحيوية وتحول الطاقة العالمي، بما يتماشى مع طموحات الدولة في ريادة مجالات الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة (IHC)، سيد بصر شعيب: «يمثل صعود (إي أسيا سوفت) كشركة (يونيكورن) نموذجاً ملهماً لقدرة الشركات الإماراتية على التوسع عالمياً، والمساهمة في حل التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً، ونحن في الشركة العالمية القابضة نستثمر في المنصات التي تمتلك الطموح والقيادة لصناعة أثر بعيد المدى، إن نمو (إي أسيا سوفت) هو تجسيد لقوة منظومة الابتكار في الإمارات، والتزامنا المشترك ببناء كيانات وطنية رائدة عالمياً».