الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يُطلقان «البرنامج العالمي للذكاء الاستراتيجي»

أطلقت حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن اجتماعات الدورة الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا «البرنامج العالمي للذكاء الاستراتيجي»، في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين الحكومات والمؤسسات من الانتقال إلى نماذج أكثر استباقية ومرونة في استشراف المتغيرات العالمية، وتسريع اتخاذ القرارات الاستراتيجية، بما يعزز جاهزيتها للتعامل بكفاءة وفعالية مع التحولات المتسارعة.

وشهدت أعمال المنتدى توقيع وثيقة تعاون وشراكة، تمهيداً للبدء بتنفيذ البرنامج، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، محمد عبدالله القرقاوي، والرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بورغ برينده، ورئيس مجلس إدارة «بلاك روك» والرئيس المشارك المؤقت لمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، لاري فينك، ووقّعها كل من مساعدة وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، والمدير العام في المنتدى الاقتصادي العالمي، مارون كيروز.

وقالت هدى الهاشمي إن إطلاق البرنامج العالمي للذكاء الاستراتيجي يعكس الحضور الفاعل والمؤثر لدولة الإمارات في المحافل الدولية، مؤكدة أن البرنامج يمثل إضافة نوعية ومساهمة جديدة لحكومة الإمارات في دعم ابتكار وتطوير النماذج المستقبلية، ويعكس رؤاها المشتركة مع المنتدى في تعزيز التعاون الدولي لتمكين الحكومات عبر تسهيل الانتقال إلى نهج استباقي لاستشراف المستقبل.

