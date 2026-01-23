حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان مرحلة شراكة استراتيجية جديدة           

أطلقت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي مرحلة جديدة في شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، بما يعزز أطر التعاون الثنائي ويوسّع مجالاته لتشمل تطوير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنظيم اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، وتعزيز مشاركة دولة الإمارات في مختلف فعاليات المنتدى، ما يعكس عمق الشراكة المتواصلة والممتدة لسنوات بين الجانبين.

وجاء توقيع اتفاقية تمديد الشراكة الاستراتيجية بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال فعالية رسمية نظمها الجانبان، ضمن أعمال الدورة السادسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» بسويسرا.

وقّع الاتفاقية وزير شؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، محمد عبدالله القرقاوي، والرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بورغ برينده، كما شهد التوقيع رئيس مجلس إدارة «بلاك روك» والرئيس المشارك المؤقت لمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، لاري فينك، والعديد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وأكد محمد القرقاوي أن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، تجسد توجهات ورؤى دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوسيع أطر التعاون الدولي وتطوير الشراكات مع المنظمات العالمية المؤثرة، في المجالات الهادفة لبناء الفرص المستقبلية، وتمكين الحكومات والمجتمعات من المشاركة في صناعة المستقبل.

وقال إن مسيرة التعاون الإيجابي بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، الممتدة لنحو 25 عاماً، نجحت في إحداث حراك دولي واسع محوره الإنسان وهدفه المستقبل، وتمكنت عبر سنوات من العمل الجاد والشراكة الإيجابية، من التأسيس لتوجهات مبتكرة في مختلف القطاعات الحيوية، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأهمية التكامل بين الحكومات والمنظمات الدولية ورواد القطاع الخاص، وتبادل المعرفة ونقل الخبرات كمسار رئيسي لإحداث التغيير الإيجابي.

من جانبه قال بورغه برنده إن شراكة المنتدى الاقتصادي العالمي مع دولة الإمارات تقوم على ثقة راسخة وطموح مشترك والتزام طويل الأمد بصياغة نماذج تعاون موجهة للمستقبل، وأوضح أن هذه الاتفاقية تعزز مسار التعاون القائم، وتوفر في الوقت ذاته المرونة اللازمة للابتكار والتفاعل مع الفرص الجديدة فور ظهورها، مؤكداً أن الجانبين يعملان معاً على ترسيخ منصة عالمية تجمع القادة لاستشراف التوجهات المتقدمة وتطوير الحلول المستقبلية.

