«محمد بن راشد لاستشارات الوقف» يمنح مطعم «أووي» «علامة دبي للوقف»

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي، «علامة دبي للوقف» لمطعم «أووي»، تقديراً لمشاركته في مبادرة «وقف طاولة في مطعم» ضمن حملة «شباب الخير».

وتقوم المبادرة على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر في مطعم، أو تخصيص نسبة من ريع المطعم، لإنشاء وقف خيري مستدام، يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع.

وزار الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، المطعم، ترافقه مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، وعدد من كوادر المؤسسة، لتقديم الشكر للقائمين على المطعم، ومنحهم علامة دبي للوقف، تقديراً لمشاركة المطعم في مبادرة مجتمعية مبتكرة، وانضم مطعم «أووي»، الحاصل على جائزة ميشلان المرموقة، للمبادرة، بتخصيص استقطاع شهري من ريع طاولة في المطعم الواقع في إمارة أبوظبي، ليصرف ريعها على أوجه الخير في دعم «وقف الطعام».