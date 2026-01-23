حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج طلبة أكاديمية شرطة دبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، حفل تخريج الدفعة الـ33 من الطلبة المرشحين وعددهم 115 طالباً، والدفعة السادسة من الطالبات المرشحات، و53 طالباً من دورة الجامعيين (الدفعة 33)، و142 من طلبة الدورات التأسيسية، وذلك في ميدان أكاديمية شرطة دبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدت اليوم حفل تخريج طلبة أكاديمية شرطة دبي، الذي شمل 430 خريجاً وخريجة ضمن مختلف البرامج، وتابعت العرض العسكري الذي قدمه الخريجون الذين جسدوا أعلى درجات الانضباط والجاهزية، وكرّمنا الحاصلين على أوسمة التميز.. نبارك لهم ولذويهم ولوطننا الغالي تخريج هذه الكوكبة الجديدة، ونشيد بدور أكاديمية شرطة دبي التي تواصل منذ عقود تخريج كفاءات تحمل المسؤولية بكل شرف.. نتمنى لكل الخريجين التوفيق في خدمة دولتنا ومجتمعنا، وتوظيف معارفهم وخبراتهم لتبقى دبي نموذجاً عالمياً للاستقرار والأمن والأمان».

وشهد الحفل، إلى جانب سموه، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، واللواء الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس الأركان، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

كما حضر التخريج نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، والقائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المرّي، ووكيل وزارة الداخلية، اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين والقيادات العسكرية والشرطية، وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعيان البلاد، إضافة إلى أولياء أمور وذوي الخريجين.

وقد بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم قدم الخريجون عرضاً تضمن تشكيلاً لصورة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جسّدت عمق المعاني والإرث الذي شدّد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، (حمدان ومكتوم) السند والعضيد، في مشهد وطني يعكس وحدة الصف وتكامل القيادة، واستحضار روح الدعم والمؤازرة التي تقوم عليها مسيرة الوطن، في حين أظهر العرض المهارات العسكرية والمستوى العالي من اللياقة البدنية والانضباط الذي يتحلى به الخريجون والخريجات.

عقب ذلك، كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه الفريق عبدالله خليفة المرّي، ومدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، المتفوقين الأوائل، حيث قلّدهم سموه أوسمة التميز، وبارك لهم التخرج، ودعاهم إلى أن يكونوا نموذجاً في إعلاء كلمة القانون، وقدوة في البذل والعطاء، متمنياً لهم مسيرة ناجحة ومتميزة في خدمة الوطن والمجتمع.

وجرت مراسم تسليم وتسلُّم العَلَم من الدورة 33 إلى الدورة 34 مصحوباً بأدائهم القسم بأن يحافظوا على العَلَم مرفوعاً عالياً، وأن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وأن يحترموا دستورها وقوانينها وأن يحافظوا على أمنها وسلامتها، حامين علمها، مطيعين جميع الأوامر التي تصدر عن رؤسائهم في كل الظروف والأوقات.

وألقى العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، خلال الحفل، كلمة أبرز خلالها الجهود الكبيرة التي تبذلها الأكاديمية، بإشراف القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، لتخريج كوكبة من الضباط المميزين، القادرين على مواكبة المتغيرات، وخدمة الوطن، موضحاً أن الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1987، حافظت على مكانتها صرحاً تلتقي فيه المعرفة بالانضباط، والقانون بالقيم، لتخرج الأكاديمية على مر عقود أجيالاً حملت المسؤولية، والتزمت بالعدل نهجاً تؤدي من خلاله رسالتها نحو الوطن.

ورفع الفريق عبدالله خليفة المرّي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وإمارة دبي، كما هنّأ الطلبة الخريجين والخريجات وأولياء الأمور، مُثنياً على ما أبدوه من تميز طول فترة الدراسة في الأكاديمية.

وأوضح أن تخريج هذه الدفعة الجديدة هو ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية، وأرست دعائم منظومة أمنية تستند إلى قيم الإخلاص والولاء والانضباط، والجاهزية العالية.

وقال المرّي: «نفخر في شرطة دبي بما قدمه الخريجون والخريجات من أداء مشرّف، يعكس مستوى التأهيل الأكاديمي والتدريبي المتقدم الذي توفره أكاديمية شرطة دبي وفق أعلى المعايير العالمية».

وأكد أن «الأكاديمية تحرص على ضمان استدامة تطوير المنظومة، عبر إعداد كوادر شرطية تمتلك العلم، والمهارة، والقِيَم، والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل الأمني، والتعامل بكفاءة ومهنية عالية».

وبدوره، هنّأ نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، اللواء أحمد زعل بن كريشان المهيري، الخريجين والخريجات، مؤكداً لهم أن هذا الإنجاز الكبير يعد نقطة تحول في مسيرتهم نحو تحمل مسؤوليات وطنية كبيرة في خدمة الأمن والمجتمع، منوهاً بدور الأكاديمية في إعداد كوادر شرطية تجمع بين الكفاءة المهنية، والوعي المؤسسي، والجاهزية العملية.

بدوره، أكد مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين، العميد عبدالعزيز محمد أمين، حرص الإدارة، بالتعاون مع مختلف الإدارات المعنية، على توفير بيئة تعليمية وتدريبية محفزة، تُعزز القيم الشرطية، وتغرس مبادئ المسؤولية والالتزام في نفوس الطلبة منذ اليوم الأول لانضمامهم للأكاديمية.

حمدان بن محمد:

• نتمنى للخريجين التوفيق في خدمة دولتنا ومجتمعنا، وتوظيف معارفهم وخبراتهم لتبقى دبي نموذجاً عالمياً للاستقرار والأمن والأمان.