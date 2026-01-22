الجروان: درجات الحرارة دون الصفر في جبل جيس.. و"البرودة تنكسر الأحد"

توقَع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها الملحوظ حتى يوم السبت، فيما تكون درجة الحرارة أعلى جبل جيس دون الصفر مئوية في وقت الفجر، مشيراً إلى أن الموجة الباردة تنكسر يوم الأحد.

وحول أسباب البرودة الشديدة خلال الأيام الحالية قال الجروان لـ«الإمارات اليوم» إنها تعود إلى نشاط «رياح النعشي»، حيث تتسبب في انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد، وهي رياح شمالية/شمالية شرقية باردة، تهب من جهة نجوم «بنات نعش»، مصدرها عمق الهضبة الآسيوية التي تشهد درجات حرارة منخفضة جداً.

وأشار الجروان إلى أن درجات الحرارة نهار اليوم، لم تتجاوز 20 مئوية في أغلب المدن، كما لم تتجاوز 10 مئوية في المرتفعات التي تصل إلى 1200 متر، أما في قمة جبل جيس (1900 متر) فكانت دون خمس درجات أغلب النهار.

وشرح أنه مع ذلك فإن درجة الحرارة المحسوسة هي سالب 5.5 درجات مئوية، حيث تعبّر عن مدى إحساس الإنسان بالبرد، بسبب الرياح أو الرطوبة، ولا تعبّر عن تبريد الأسطح أو درجة الحرارة الفعلية للأسطح، وهو قيمة مؤشر البرودة بالرياح.

وأوضح أن الرياح عند سرعة 24 كيلومتراً/الساعة، ودرجة حرارة تقارب الصفر المئوية، تسحب الحرارة من الجسم بسرعة، فيشعر الإنسان كأن درجة حرارة الجو نحو خمس إلى ست درجات تحت الصفر.