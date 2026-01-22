وفد دولة الإمارات في دافوس 2026 يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

التقى وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2026، برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وضمن اجتماعٍ قيادي، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغه برنده، والرئيس المشارك المؤقت لمجلس الأمناء في المنتدى الاقتصادي العالمي لاري فينك، وذلك ضمن أعمال النسخة الجارية من المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

حضر الاجتماع سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وصنّاع القرار.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، والعمل المشترك مع المؤسسات العالمية الرائدة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وبناء اقتصادات مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز أواصر التعاون مع كبرى المؤسسات العالمية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز النمو المستدام، وبناء الثقة في الأسواق، ودعم الابتكار، والاستثمار طويل الأمد، وتمكين المجتمعات.

وناقش اللقاء عدداً من المحاور المهمة المرتبطة بالشؤون التنموية، شملت مستقبل الاستثمار العالمي، ودور رأس المال في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أهمية بناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة وشمولاً، قادرة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية.

كما تطرّق المشاركون في الاجتماع إلى أهمية التنسيق الإقليمي والدولي خلال المرحلة الراهنة، في ظل التحديات العالمية المتشابكة، مؤكدين أن تعزيز الحوار والتعاون متعدد الأطراف يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات التنموية، واستشراف فرص جديدة للنمو والاستقرار، فضلاً عن الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تطوير السياسات العامة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ أسس التنمية الشاملة والمستدامة.