لطيفة بنت محمد تلتقي السيدة الأولى لجمهورية الإكوادور

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، السيدة الأولى لجمهورية الإكوادور لافينيا فالبونيسي نوبوا، وذلك ضمن فعاليات النسخة الجارية من المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

حضر اللقاء كل من وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء مريم بنت أحمد الحمادي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية هدى الهاشمي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الإستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات سعيد العطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وجرى اللقاء في إطار المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعد منصة دولية رفيعة تجمع قادة الدول وصنّاع القرار والشخصيات القيادية لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية، وبحث آفاق التعاون الدولي.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز جسور التواصل والتعاون مع دول العالم، مشيرةً إلى أهمية بناء شراكات قائمة على تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور التي تشمل إستراتيجيات النمو المستدام، وتمكين المجتمعات، إضافة إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجالات الابتكار، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز دور الثقافة كرافد للتنمية الشاملة.

كما تطرّق اللقاء إلى دور المنصات الدولية، وفي مقدمتها المنتدى الاقتصادي العالمي، في دعم الحوار البنّاء بين الدول، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، واستشراف فرص جديدة للشراكات التي تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.