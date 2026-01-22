الإمارات تتضامن مع نيوزيلندا وتعزي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع نيوزيلندا إثر الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وأحدثت أضراراً جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، وللحكومة النيوزيلندية ولشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.