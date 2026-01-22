صقر غباش يدعو وزيرة الأسرة إلى إنصاف الرجل

أثنى رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، على مطالبة عضو المجلس، منى حماد، بضرورة أن تشمل برامج تمكين الأسرة تمكين الرجل أيضاً، وألّا تقتصر على تمكين المرأة فقط كما هو حادث، ووصف المداخلة بالملاحظة الجيدة، وعلّق غباش خلال توجيه الكلمة إلى وزيرة الأسرة للرد على مداخلة حماد، ممازحاً: «لازم تنصفينا يا معالي الوزيرة».

جاء ذلك بعد مطالبة عضو المجلس الوطني الاتحادي، منى خليفة حماد، بضرورة تمكين الرجل وألّا يقتصر الحديث عن الأسرة ومبادراتها على تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الحديث عن التحديات لا يتطرق مطلقاً إلى الرجل، ويتم التركيز على المرأة وعلى مكان المرأة في الأسرة، سواء العاملة أو غير العاملة، أو الزوجة، والأم، والمطلقة، والأرملة، من دون التطرق إلى رب الأسرة، سواء كان يعمل أو لا يعمل، على الرغم من أن تمكين الأسرة في الأساس، هو تمكين الرجل، فهو عمود الأسرة والمسؤول عن جميع أفراد الأسرة.

وقالت: «نحن نتحدث عن الأسرة المنتجة، والمرأة المنتجة، لكن أين تمكين الرجل؟ وما المبادرات التي نطلقها لمساعدته؟ نحن بحاجة إلى أن يكون للرجل تعديل وضع، حتى نساعده على توطيد دعائم أسرته»، مشيرة إلى أنه حتى عند الحديث عن العنف الأسري نناقشه من جميع الجهات التي قد تتعرض لها المرأة على الرغم من وجود حالات لتعرض الرجل للعنف الأسري.

من جانبها، أكّدت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، في ردها على عضو المجلس، منى حماد، أهمية النظر إلى كل أفراد الأسرة، سواء الأب أو الأم أو الأبناء، أو حتى الأسرة الممتدة، مشيرة إلى وجود أولويات دائماً يتم النظر إليها، وبعدها يتم التوسع، بحيث تكون هناك برامج وخدمات تستهدف جميع أفراد الأسرة.