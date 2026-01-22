وفق اشتراطات محددة.. "طرق دبي" تطلق خدمة تصريح تركيب مظلات مواقف المركبات في الأحياء السكنية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة تصريح تركيب مظلات لمواقف المركبات في الأحياء السكنية، والتي تتم على المواقف النظامية المحجوزة. وتتوفر هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال شركات المقاولات، حيث إن الطلب يتم تقديمه من نافذة موحّدة للحصول على موافقة جميع الجهات الخدمية الأخرى ذات العلاقة.

يأتي إطلاق الهيئة لهذه الخدمة تلبية لاحتياجات السكان ومن منطلق تحسين جودة الحياة وحفاظاً من الهيئة على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي، مؤكدة ضرورة هذه الخدمة، من خلال الاستماع إلى الملاحظات في مجالس المتعاملين والزيارات الميدانية، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة في الصيف وتزايد عدد المركبات في الوحدات السكنية.

وأفاد مدير إدارة حرم الطريق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عارف شاكري أن "الاشتراطات المعتمدة لتركيب مظلات مواقف المركبات في الأحياء السكنية تتضمن ضرورة عدم تأثير المظلة على استمرارية التنقّل المرن والمشاة، وكذلك لا تؤثر على سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وألا تحجب أي لوحات مرورية، بالإضافة إلى عدم التأثير على خطوط خدمات البنية التحتية التي تقع أسفل الأرصفة والمواقف، وأيضاً الالتزام بشكل ولون المظلة بحسب النموذج المعتمد لدى الهيئة. كما يشترط أن يكون تركيب المظلة مؤقتاً، بحيث يمكن إزالتها عند طلب أي جهة من الجهات الخدمية التي تتشارك في خدمات البنية التحتية في حالات المشاريع التطويرية أو الصيانة أو الطوارئ".

ودعا شاكري أصحاب الوحدات السكنية الجديدة وكذلك الملاك المستقبليين القائمين على البناء، باعتبارهم شركاء في جعل إمارة دبي المدينة الأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، إلى ضرورة مراعاة حرم الطريق، والتأكد خلال فترة تركيب المظلات من مطابقتها للمعايير بإمارة دبي، مبيّنة أن الهدف من الخدمة هو تنظيم عملية تركيب المظلات بما ينسجم مع المواصفات الفنيّة والاشتراطات المعتمدة، وبما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، وسلامة وانسيابية حركة المشاة والمركبات، وعدم التأثير على اللوحات المرورية أو عناصر أثاث الطريق.