«مبادرات محمد بن راشد» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم

تعهدت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بدعم المشاريع الصحية التي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول العالم، حيث تأتي المساهمة من عائدات حملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 21 فبراير 2025، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، وحققت الحملة نجاحاً غير مسبوق، ووصلت المساهمات فيها قبل نهاية شهر رمضان الفضيل إلى أكثر من 3.7 مليارات درهم.

وجاء إعلان مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عن الدعم الجديد لمفوضية اللاجئين، خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في مدينة دافوس السويسرية، في الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، تحت شعار «روح الحوار».

وفي اجتماع جرى في جناح دولة الإمارات في الدورة الـ56 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، بحث سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد عبدالله القرقاوي، والمدير التنفيذي للمؤسسة، سعيد العطر، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الدكتور برهم صالح، سبل تعزيز التعاون بين مؤسسة المبادرات ومفوضية اللاجئين، كما استعرض الجانبان، كيفية تنسيق الجهود لتحقيق رؤاهما المشتركة، والبناء على النجاحات الكبيرة التي حققها الطرفان منذ بدء شراكتهما عام 2021.

وشهد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع اتفاقية الشراكة بين مؤسسة المبادرات ومفوضية اللاجئين، التي وقعها كل من محمد القرقاوي والدكتور برهم صالح.

وأكد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالدعم المستمر للمجتمعات الأقل حظاً كافة، تواصل مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التزامها بدعم الجهود الإنسانية للمنظمات الأممية، مشيراً إلى أن شراكة مؤسسة المبادرات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعكس نهج دولة الإمارات الإنساني القائم على مد يد العون للمجتمعات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الاستجابة المستدامة للأزمات الإنسانية حول العالم.

وأضاف سموه: «يأتي هذا التعهد في إطار رؤية المؤسسة الهادفة إلى إحداث أثر إنساني طويل الأمد، عبر دعم البرامج التي تركز على توفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأقل حظاً، وتمكين أفرادها من الحصول على الرعاية الصحية، بما يسهم في حفظ كرامتهم الإنسانية، وتعزيز قدرتهم على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً».

من جانبه، أكد محمد عبدالله القرقاوي أن المساهمة المقدمة من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لدعم المشاريع الصحية التي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مساندة الجهود الدولية للتخفيف من معاناة اللاجئين وتحسين شروط حياتهم، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات صحية متكاملة.

وقال: «التعاون الجديد بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يأتي امتداداً للشراكة الراسخة التي بدأت عام 2021، وحققت نتائج طيبة وأسهمت في مساعدة مئات آلاف اللاجئين والنازحين وأفراد من المجتمعات المضيفة، ما يؤكد التزام مؤسسة المبادرات برسالتها الإنسانية، وحرصها الدائم على تقديم العون للشرائح الأقل حظاً، وتسخير إمكاناتها وخبراتها لتجسيد المُثل العليا التي قامت عليها وفي مقدمتها غرس الأمل وضمان حق الإنسان في العيش الكريم».

بدوره، أعرب الدكتور برهم صالح عن تقديره الدعم المتواصل والاستراتيجي الذي تقدمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» للاجئين حول العالم، وعلى مدى السنوات الماضية، مكّنت مساهمات المؤسسة المفوضية من تنفيذ تدخلات منقذة للحياة تحمي كرامة اللاجئين، وتعزز قدرتهم على الصمود، وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومنها الرعاية الصحية ودعم سبل كسب العيش.

