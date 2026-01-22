أكاديمية شرطة دبي تخرّج 330 طالباً وطالبة اليوم

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحتفي أكاديمية شرطة دبي، اليوم، بتخريج 330 طالباً وطالبة، بواقع 115 طالباً مرشحاً للدفعة (33)، و20 طالبة مرشحة للدفعة السادسة، و53 طالباً في دورة الجامعيين (33)، و142 من طلبة الدورات التأسيسية، وذلك في ميدان أكاديمية شرطة دبي.

وأكّد القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن وصول عدد خريجي الأكاديمية إلى 8060 خريجاً وخريجة، يعكس حجم الاستثمار المتواصل والمُستدام في الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

وأوضح مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، العميد بدران الشامسي، أن منظومة التعليم والتدريب في أكاديمية شرطة دبي تُمثّل إحدى أكثر المنظومات تطوراً في المنطقة، باستنادها على الدمج بين التأهيل الأكاديمي المتخصص، والتدريب العسكري، والانضباط المهني، والتطور التقني المواكب للمتغيّرات المتسارعة.

وقال مدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان الجمال: «تؤمن أكاديمية شرطة دبي بأن بناء كوادر بشرية مؤهلة علمياً وميدانياً هو العمود الفقري لأي منظومة أمنية حديثة، فالتمكين المعرفي المتكامل مع التوظيف الذكي للتكنولوجيا المتقدمة يُشكّلان حجر الزاوية في ترسيخ دعائم الأمن المجتمعي، والاستجابة الاستباقية للتحديات الأمنية المتسارعة».

وأشار عميد أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور أحمد محمد الشحي، إلى أن الأكاديمية، خرّجت 8060 خريجاً وخريجة منذ تأسيسها عام 1987، بواقع 3117 للطلبة المرشحين، و150 للطالبات المرشحات، و3132 لطلبة الدراسات المسائية، و928 للطلبة الجامعيين، و604 للطلبة الحاصلين على الماجستير في القانون وعلوم الشرطة، و129 للطلبة الحاصلين على الدكتوراه في القانون وعلوم الشرطة.

وأوضح أن الأكاديمية تطرح 17 برنامجاً دراسياً في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، حيث تتضمن برامج البكالوريوس ثلاثة تخصصات، تتمثّل في القانون وعلوم الشرطة، والعلوم الأمنية والجنائية، والقانون، في حين تتضمن برامج الماجستير تسعة تخصصات، وهي: إدارة الأزمات الأمنية، والقانون العام، والقانون الجنائي، والقانون الخاص، وقانون التجارة والاستثمارات الدولية، والعلوم الشرطية في البحث الجنائي، وحقوق الإنسان، والقانون والبيئة، والأمن السيبراني، وتتضمن برامج الدكتوراه خمسة تخصصات، تشمل: القانون العام، والقانون الخاص، والفلسفة في البحث الجنائي، والقانون الجنائي، وإدارة الأزمات الأمنية.