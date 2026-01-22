تطوير أنظمة معالجة الصرف الصحي بمحطة ورسان للقضاء على الروائح الكريهة في الورقاء

كشفت بلدية دبي عن تفاصيل خطتها لمشروع تطوير محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي، التي ستتم وفق تصميم مبتكر يتكامل مع معايير الاقتصاد الدائري والحياد الكربوني، ويعتمد أحدث الأنظمة التشغيلية الذكية، إذ يتوقع أن تسهم التوسعة الجديدة في رفع كفاءة أنظمة المعالجة لتخدم نحو 3.2 ملايين فرد، مع رفع الطاقة الاستيعابية إلى 800 ألف متر مكعب يومياً بحلول عام 2029، والوصول إلى مليار لتر يومياً من المياه المُعاد تدويرها تروي نحو 1.18 مليون متر مربع من المناظر الخضراء الخلابة.

وأوضحت خلال لقاء نظمته البلدية مع أهالي منطقة الورقاء، في «حديقة الورقاء 3»، أول من أمس، أن التأثير الأول لظاهرة انتشار روائح الصرف الصحي، يأتي من محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي صُممت وفقًا لاحتياجات ومعايير تخطيطية سابقة، مشيرة إلى أن فرق البلدية تعمل حالياً على تطوير المحطة من جانبين الأول هو تطوير البنية التحتية والتقنية للمحطة، والثاني هو تطوير أنظمة المعالجة، لتواكب النمو السكاني والعمراني.

وأكدت البلدية أن مشروع «تعهيد خدمة جمع وفصل ونقل النفايات في مناطق الورقاء» سيبدأ في شهر يوليو 2026، ويهدف إلى تعزيز الالتزام البيئي عبر فصل النفايات من المصدر بما يرسخ ريادة دبي كونها أنظف مدينة في العالم، كما ستوفر لكل منزل حاويتين إحداهما للنفايات العامة والأخرى للمواد القابلة لإعادة التدوير.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «جزء من خططنا في بلدية دبي ومستهدفاتنا هو توفير مرافق جاذبة وسهلة الوصول وشاملة للجميع وبتصاميم عالمية، ومن ضمن هذا الهدف لدينا معايير جديدة تُركز على فهم احتياجات السكان وتطلعاتهم اليومية، وأنماط استخدامهم المساحات العامة، إلى جانب تعزيز التواصل والتفاعل والترابط المجتمعي في الفرجان بأسلوب متناغم بين جودة البنية التحتية والاستدامة وتحقيق رفاهية وجودة حياة سكان الفريج، إلى جانب الحفاظ على التنوع الثقافي والاجتماعي بين السكان من مواطنين ومقيمين».

وفي مجال الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، كشفت بلدية دبي عن مشاريع الزراعة التجميلية وما يجري تنفيذه حالياً، إلى جانب مشاريع الحدائق العامة والساحات العائلية التي تضم ثلاثة مشاريع قيد التنفيذ، وثلاثة قيد التصميم، فضلًا عن الحدائق المستقبلية التي سيصل عددها إلى 17 حديقة.

وقدمت عرضاً حول مشروع المنشأة الرياضية في منطقة الورقاء الأولى، الوجهة المثالية لمحبي الرياضة الداخلية، والتي سيمتد على مساحة 22 ألفاً و860 متراً مربعاً بالقرب من الحديقة العامة في المنطقة، ليخدم السكان في الورقاء والمناطق المجاورة مثل: مردف، وند الحمر، وند شما، والراشدية، وستضم المنشأة ملاعب متنوعة ومحال تجارية ومرافق خدمية ومواقف سيارات.