رئيس الدولة يعزي في وفاة حمد الهاجري

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد الهاجري، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في أبوظبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق سموّه، خلال أداء واجب العزاء، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وعدد من كبار المسؤولين.