رئيس الدولة يمنح سيف محمد الزعابي وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سيف محمد الزعابي، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، تقديراً لعطائه المتميّز وجهوده البارزة خلال فترة عمله في وزارة الخارجية.

وقام سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتقليد الوسام لسيف محمد الزعابي، وذلك خلال استقباله له، أمس، بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وأكّد سموّه أن هذا التكريم يعكس تقدير القيادة الرشيدة للكوادر الوطنية التي قدمت نموذجاً مشرفاً في العمل الدبلوماسي، مثمناً ما تحلى به من التزام مهني وخبرة وكفاءة عالية، كما عبر سموّه عن خالص تمنياته له بموفور الصحة والنجاح.