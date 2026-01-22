شرطة الشارقة تطور قدرات منسقي السلامة المهنية في الجهات الحكومية

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمنسقي الصحة والسلامة المهنية في الجهات الحكومية بالإمارة، بهدف تأهيل المشاركين، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال الصحة والسلامة المهنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الوظيفي، وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

ويتضمّن البرنامج، الذي سيستمر حتى اليوم، استعراض المعايير المعتمدة في نظام الصحة والسلامة المهنية، وشرح آلية تسجيل الدوائر الحكومية ضمن البرنامج، إلى جانب التعريف بمحاور السلامة، كالإسعافات الأولية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الوقاية، ورفع مستوى الوعي داخل الجهات الحكومية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة بشرطة الشارقة، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، أن البرنامج سيسهم في تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية وشرطة الشارقة، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل الحكومي.