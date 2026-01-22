حمدان بن محمد: جودة حياة سكان دبي في صدارة أولوياتنا

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، افتتاح «حوي ند الشبا»، وهو الحوي الأول ضمن مبادرة «حوي دبي»، الهادفة إلى إنشاء مساحات مجتمعية جديدة تُعزّز التفاعل الاجتماعي بين السكان، وتشجع كبار المواطنين والأطفال والعائلات على التواصل وممارسة الأنشطة الخارجية، ويتم تنفيذها بالتعاون بين بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل و«فرجان دبي».

ويعتبر «الحوي» من أبرز عناصر الموروث المجتمعي الإماراتي، وهي كلمة تُستخدم للدلالة على «حديقة المنزل» أو «الساحة الخارجية للمنزل»، وهي المساحة التي يتم الانتفاع بها للترفيه والاسترخاء والتجمعات العائلية.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «أطلقنا هذه المبادرة لنحافظ على روح وإرث (الفريج الإماراتي) الذي عاصره الآباء والأجداد، وكان له الأثر الأكبر في قِيَمهم وترابطهم المجتمعي، ونريد أن نربط الماضي بالحاضر والمستقبل في (حوي دبي) ليعيش أولادنا ما تربى عليه المجتمع الإماراتي من محبة وترابط».

وأضاف سموه: «جودة حياة سكان دبي ستبقى في صدارة أولوياتنا، وبوصلة تقود عملنا وجهودنا ومبادراتنا، هدفنا من خلال (حوي دبي) هو توفير مساحات مجتمعية مفتوحة ترحب بكبار المواطنين في أجواء هادئة، وتقدّم للصغار بيئة آمنة وطبيعية للنمو واللعب، وتسهم في بناء وتشكل وعيهم المجتمعي والثقافي».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «افتتحنا اليوم (حوي ند الشبا)، أول مشاريع مبادرة (حوي دبي) التي أطلقناها حفاظاً على روح (الفريج الإماراتي) وإرثه الأصيل، وإحياء لقيمه بأسلوب معاصر يواكب تطلعات الحاضر وطموحات المستقبل».

وأضاف سموه: «يُجسد (الحوي) مساحة مفتوحة تعزز اللقاءات اليومية والتواصل بين الأهل والجيران من مختلف الفئات العمرية، وتم تصميمه بعناصر مستلهمة من البيئة المحلية، لتكون امتداداً حياً لذاكرة المكان وهوية مجتمعنا الأصيلة، جودة حياة أهل دبي تتصدر أولوياتنا، وهي المحرك لكل مبادرة، فهدفنا بناء مدينة تضع الإنسان في قلب مسيرتها التنموية».

حضر افتتاح «حوي ند الشبا» وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، عمر بن سلطان العلماء، ومدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وبالتعاون مع «فرجان دبي»، ستنُظم على مدار العام مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب والأنشطة المجتمعية والتفاعلية المصممة لتعزيز التفاعل الإنساني اليومي، ضمن مساحات مفتوحة وبيئة متناغمة تجمع بين الترفيه والتواصل والترابط المجتمعي، والحفاظ على روح المكان وما يحمله من قِيَم تعكس مكانة «الفريج الإماراتي».

ويتميز «حوي ند الشبا» بتصميمه العصري المخصص لتوفير مساحة مجتمعية مفتوحة ومرحبة لتجمع الناس معاً بشكل طبيعي وتشجع التواصل والحركة والتفاعل بين جميع أفراد المجتمع ومن مختلف الأعمار.

وصُممت كل منطقة في «الحوي» لتلبي احتياجات واهتمامات الأطفال والشباب والبالغين وكبار السن في مساحة مشتركة مصممة للاستخدام اليومي تشجع على الانتماء والترابط بين الجيران والعائلات، وبمفهوم تصميمي شامل يركز على التفاعل والتعايش وخلق لحظات تعزز الروابط المجتمعية.

ويضم «حوي ند الشبا» أشجاراً ونباتات محلية مثل السدر وأشجار الطرفاء، وكذلك مواد مستدامة ارتبطت بالبيئة المحلية مثل الحجر الجيري والطين المضغوط والرمل، مع تقليل استخدام الخرسانة والعشب الصناعي.

وجاء تصميم وتنفيذ «حوي ند الشبا 4» نتيجة لنهج بحثي مرتكز على الإنسان، اعتمد على الاستماع المباشر لأهالي المنطقة، وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم اليومية، وأنماط استخدامهم للمساحات العامة، إضافة إلى ما يرتبط وجدانياً بمفهوم «الفريج».

ومن خلال جلسات الاستماع والزيارات الميدانية والنقاش مع مختلف الفئات العمرية، تبلور مفهوم «حوي» ليعكس رغبة المجتمع في مساحات تجمع بين الهدوء والحركة وتدعم التلاقي الطبيعي بين الجيران والأجيال، وبهذا النهج، لم يكن «الحوي» مجرد تصميم عمراني، بل مفهوم اجتماعي نشأ من المجتمع ذاته، واستجاب لتطلعاته، ليحيا بروح معاصرة تحافظ على القيم الأصيلة للفريج الإماراتي.

وبمناسبة افتتاح «حوي ندى الشبا»، تم إعداد قائمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية، بما في ذلك معرض فني يقدّم مجموعة من الصور والرسومات لشخصيات إماراتية بارزة ومحطات تاريخية مهمة، وذلك بالتعاون مع مبادرة «إرث دبي».

كما ستضم منطقة «الدجة» مجموعة من الألعاب التراثية التي تحمل الكثير من الذكريات لكبار السن، ويمكن لأجيال الغد تعلمها من أجدادهم لتكوين ذكريات جديدة ستبقى معهم لسنوات وعقود طويلة، وكذلك سيتم تنظيم أنشطة ترفيهية وتفاعلية للأطفال في أجواء ممتعة تشجعهم على الإبداع والترابط، وسيضم الحوي أيضاً مجموعة من المتاجر وورشات الحرف لسكان ند الشبا لتسليط الضوء على شغفهم بريادة الأعمال وخدمة المجتمع، وإضافة إلى ذلك، ستُنظَم أنشطة رياضية للأطفال والسيدات والرجال تركز على تعزيز الصحة واللياقة البدنية.

«الدجة» و«الساحة» و«اليلسة»

يضم «حوي ند الشبا» مساحات مخصصة تركز على العديد من الجوانب المجتمعية، من أبرزها «الدجة»، وهي مساحة هادئة قرب المسجد، تجمع كبار السن لتناول الشاي أو القهوة العربية، خلال تجاذب أطراف الحديث ومشاركة القصص، أما «الساحة» فهي مساحة داخلية وخارجية خاصة للجيران لعقد الاجتماعات والاحتفالات والفعاليات والمناسبات المجتمعية، وتطل منطقة «اليلسة» على منطقة لعب الأطفال، وهي مساحة مريحة للأهالي لمراقبة أطفالهم، والباحثين عن الهدوء والراحة، كما سيوجد مسار للمشي يشجع على الاستكشاف والحركة، وإعادة التواصل مع الطبيعة.

حمدان بن محمد:

• أطلقنا مبادرة «حوي دبي» لنحافظ على روح وإرث «الفريج الإماراتي»، الذي عاصره الآباء والأجداد، وكان له الأثر الأكبر في قيمهم وترابطهم المجتمعي.

• نريد أن نربط الماضي بالحاضر والمستقبل في «حوي دبي»، ليعيش أولادنا ما تربّى عليه المجتمع الإماراتي من محبة وترابط.