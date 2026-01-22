أطر تنظيمية موحّدة لقطاع الإعلانات الخارجية في دبي

نظمت شركة «مدى ميديا»، أمس، «ملتقى الشركاء الاستراتيجيين» في فندق «ون آند أونلي ون زعبيل» في دبي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، منصور الصباحي، وجمع من الشركاء الاستراتيجيين من كبار مستثمري الإعلانات الخارجية في دبي.

وتركزت نقاشات الملتقى على تعزيز علاقات الشراكة مع المستثمرين الاستراتيجيين في مجال صناعة الإعلانات الخارجية في دبي، ووضع أطر عمل موحدة لضمان الالتزام التام بالتشريعات والأطر التنظيمية لقطاع الإعلانات الخارجية في الإمارة، لاسيما الالتزام بإرشادات ومعايير الدليل الفني للإعلانات.

واستهدف الملتقى تحفيز التحوّل الرقمي وتشجيع تبنّي أحدث التوجهات التكنولوجية في سوق الإعلانات الخارجية، إضافة لإطلاع أقطاب الصناعة على أحدث التوجهات في هذا المجال، ومناقشة ما قد يواجهون من تحديات سعياً إلى المشاركة في وضع الحلول المبتكرة لتجاوزها، ودعماً لجهود تنمية القطاع وضمان استدامة ازدهاره على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مدى ميديا»، منصور الصباحي، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدورية مع كبار المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية، لمناقشة أبرز الموضوعات المعنية بالقطاع، ولمنحهم صورة وافية عن كل المستجدات التنظيمية ليكونوا دوماً على اطلاع على كل تطوير يطرأ على الدليل الفني للإعلانات الخارجية، ومناقشة آخر مستجدات هذه الصناعة على الصعيد العالمي، وتبادل الخبرات حول أحدث الابتكارات في المجال، وأهم التحديات التي تواجه العاملين فيه.

وقال الصباحي: «بعد أن تجاوزت (مدى ميديا) مرحلة التأسيس بنجاح، تباشر الشركة أدوارها والمهام المكلفة بها في قيادة صناعة الإعلانات الخارجية نحو النمو والازدهار، عبر تطبيق القوانين والتشريعات، وضمان الالتزام بالدليل الفني للإعلانات، وتحفيز النمو الرقمي في هذا القطاع الحيوي الذي لا ينظر له فقط من منظور مادي وربحي، كونه يلعب دوراً كبيراً ومهماً على صعيد تعزيز الهوية البصرية للمدينة».

وأردف: «نعمل على قيادة صناعة الإعلانات الخارجية نحو النمو والازدهار، عبر تطبيق القوانين والتشريعات، وتحفيز النمو الرقمي للقطاع».

وتضمّن الملتقى عرضاً تقنياً قدمه الشريك في «استراتيجي&»، دانيال بونيان، تحت عنوان «أحدث المستجدات وأفضل الممارسات العالمية في مجال الإعلانات الخارجية»، كما شمل الحدث ثلاث ورش عمل ناقشت كل منها موضوعاً مختلفاً، بينما تمت مناقشة مخرجات الجلسات الفرعية خلال الجلسة الختامية التي أديرت من قبل المستشارين الاستراتيجيين.

منصور الصباحي:

• نعمل على قيادة صناعة الإعلانات الخارجية نحو النمو والازدهار، عبر تطبيق القوانين والتشريعات، وتحفيز النمو الرقمي لـ«القطاع».