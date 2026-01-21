تحذير من رسائل احتيالية تستغل تقديم صرف المعاشات لاختراق حسابات المتقاعدين

رصدت الإمارات اليوم انتشار رسالة تحذيرية، على مواقع التواصل الاجتماعي وقروبات واتس أب، تدعوا المتقاعدين إلى عدم التفاعل مع أي رسالة تصلهم تبلغهم بسبب تغيير موعد الراتب وتطالبهم بتحديث معلوماتهم عبر رابط موجود بالرسالة، مشددة على أنها طريقة نصب جديدة وقد وقع فيها مجموعة من المتقاعدين وتم اختراق حساباتهم البنكية، ما يستلزم من الجميع متقاعدين وغير متقاعدين الحذر الشديد وعدم التعامل مع أي رسائل مجهولة المصدر وعدم الدخول على أي روابط تصلهم.

وكانت الهيئة العامة للمعاشات قد أعلنت هذا الشهر عن تعديل جدول صرف المعاشات التقاعدية لعام 2026، ليتوافق مع مواعيد العطلات الرسمية في الدولة، لضمان حصول المتقاعدين على مستحقاتهم المالية قبيل فترات الأعياد والاحتفالات الوطنية لتلبية احتياجات أسرهم المعيشية، ما يعكس اهتمام الهيئة بتسهيل التخطيط المالي وضمان وصول المستحقات المتقاعدين والمستحقين بشكل أكثر مرونة.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم صرف بعض المعاشات المتزامنة مع العطلات الرسمية، حيث تم تحديد يوم 19 من الشهر لصرف معاشات شهر مارس، وذلك لتسهيل الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، كما تم تقديم صرف معاشات شهر مايو إلى يوم 22 من الشهر، قبل حلول يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، وتم تقديم صرف معاشات شهر أبريل إلى الـ 24 من الشهر، في حين ستُصرف معاشات أشهر فبراير وسبتمبر وديسمبر في الـ 25 من كل شهر، لافته إلى أن دفعات يناير ويونيو ونوفمبر سيتم صرفها في الـ 26 من كل شهر، فيما سيتم صرف المعاشات التقاعدية خلال يوليو وأغسطس وأكتوبر حسب المواعيد الاعتيادية في الـ 27 من كل شهر.

ودعت الهيئة المستفيدين إلى التأكد من تحديث بياناتهم الشخصية لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية دون انقطاع، والتواصل مع الهيئة في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات من خلال الرقم المجاني 80010 أو الموقع الإلكتروني أو حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر مراكز سعادة المتعاملين.