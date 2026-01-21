الأمن السيبراني: التطبيقات والحسابات غير المستخدمة تزيد خطر الاحتيال الرقمي

أكد مجلس الأمن السيبراني أن التطبيقات غير المستخدمة والحسابات غير النشطة يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر التعرض للاحتيال الرقمي.

وقال المجلس عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم، إن البصمة الرقمية تتوسع عند تحميل تطبيق أو تسجيل الدخول بخدمة أو مشاركة المعلومات عبر الإنترنت، مبيناً أن خفضها يقلل الخطر الاحتيالي بنسبة 30%.

وشدد على أن 10 دقائق يمكن أن تضمن للمستخدم أماناً رقمياً طويل الأمد من خلال: حذف 3 تطبيقات غير مستخدمة، وإغلاق حساب قديم، ومراجعة إعدادات الخصوصية لوسيلة رقمية واحدة.