منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي، اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم في قصر الوطن.

جرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، وخطط النمو المستقبلية للقطاع، التي ترتكز على محاور رئيسة، أبرزها تنويع مصادر الطاقة والمياه، بما في ذلك زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة منخفضة الكربون، إضافةً إلى رفع كفاءة الاستهلاك من خلال توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تحقيقا لمبدأ الحد من الهدر والفاقد، سواء في الطاقة أو في المياه، فضلا عن مواءمة جميع أنشطة القطاع بما يوفّر دعمًا حقيقيًا للجهود الحكومية في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، في ظل النمو الذي تشهده الإمارة في مختلف القطاعات، بما يعزّز مكانة أبوظبي العالمية مركزًا لصناعة الطاقة ومعالجة المياه.

حضر الاجتماع وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس دائرة المالية - أبوظبي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ووزير الاستثمار والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي القابضة "ADQ" محمد حسن السويدي، ورئيس دائرة الطاقة الدكتور عبدالله حميد الجروان.