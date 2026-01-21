تنبيه لمواطني الإمارات في نيوزيلندا من الفيضانات والأمطار الغزيرة

أهابت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في ولينغتون مواطني الدولة المتواجدين في نيوزيلندا، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناتجة عن عدم استقرار الأحوال الجوية في عدد من مناطق البلاد.

وأكدت البعثة ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.