الإمارات تُسهم بـ 5 ملايين دولار لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان

وقعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، اتفاقية تعاون، مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، تُسهم بموجبها دولة الإمارات بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي، بهدف دعم صندوق السودان الإنساني المشترك لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان، وبما يسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمة.

وبحضور الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وقع الاتفاقية راشد سالم الشامسي، المدير التنفيذي للدعم اللوجستي في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مع ساجدة الشوا، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال طارق أحمد العامري، بهذه المناسبة، إنه في ظل الأزمة الراهنة بين طرفي النزاع في السودان؛ تواصل دولة الإمارات استجابتها الإنسانية العاجلة والوقوف مع المتأثرين من هذه الحرب الأهلية والمأساوية، ودعم الجهود الدولية المشتركة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المُلحة وإنقاذ حياة المتضررين بمناطق الحروب والصراعات.

ولفت إلى أن الوضع الإنساني المتدهور في السودان وما نتج عنه من نزوح إلى الدول المجاورة في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا؛ يستلزم مضاعفة الجهود الإنسانية المشتركة والاستجابة العاجلة لضمان سرعة التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار والتغلب على التحديات المعيشية الصعبة.

من جانبها قالت ساجدة الشوا، نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على مساهمتهما السخية البالغة 5 ملايين دولار أمريكي لصالح الصندوق الإنساني للسودان، إذ ستسهم هذه المساهمة المهمة في تعزيز الجهود الجماعية التي تقودها الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وشركائه للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا والمتأثرة بالأزمة في السودان، وتقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة في الوقت المناسب وبما ينسجم مع المبادئ الإنسانية.

وأضافت أنه في ظل احتياجات إنسانية غير مسبوقة؛ تعكس هذه المساهمة التزام دولة الإمارات الراسخ بروح التضامن والريادة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تواصل دعمها المستمر لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق في إطار التزامها الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية التي يمر بها السودان، حيث قدمت الدولة 4.24 مليار دولار للسودان خلال العقد الماضي (2015 -2025)، فيما خصصت 784 مليون دولار من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة الحالية (2023-2025).

وتؤكد دولة الإمارات أهمية العمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وأهمية إرساء هدنة إنسانية تضمن حماية المدنيين، وتسهل فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق.