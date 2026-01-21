رئيس الدولة يقبل دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى «مجلس السلام»

قبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدعوة الموجهة من الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام، في ضوء ما أعلن عنه سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأكّد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن قرار دولة الإمارات يعكس أهمية المضي قدماً في التنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، والتي تضم 20 نقطة، نظراً إلى دورها المحوري في صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما جدد سموّه تأكيد ثقة دولة الإمارات بقيادة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتزامه الراسخ بإحلال السلام على الصعيد العالمي، وهو ما تجسّد في رعايته للاتفاقات الإبراهيمية التاريخية.

وجدد سموّه تأكيد جاهزية دولة الإمارات للإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف مجلس السلام، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق الازدهار للجميع.

