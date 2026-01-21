«طرق دبي» تستبدل 58 ألف رخصة قيادة من 57 دولة بـ «الرخصة» الإماراتية خلال 2025

استبدلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال العام الماضي، 58 ألفاً و82 رخصة قيادة أجنبية صادرة من 57 دولة مُعترَفاً باستبدال رُخص قيادتها، برُخصة إماراتية، استناداً إلى القرارات الوزارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المعنية.

وأكّد مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة، سلطان الأكرف، أن قائمة الدول المعترف باستبدال رُخص قيادة مواطنيها بالرُخصة الإماراتية تضم خمس دول خليجية، و38 دولة أوروبية، و13 دولة آسيوية، إضافة إلى دول من أميركا اللاتينية ودولة إفريقية، مشيراً إلى أن آخر الدول التي أضيفت إلى القائمة هي قيرغيزستان، وكوسوفو، وشمال مقدونيا، وولاية تكساس، وكرواتيا.

وأوضح أن هذه الخدمة تعكس توجه إمارة دبي نحو دعم التعاون الدولي، وتقديم خدمات مرنة تلبي احتياجات المقيمين والزوّار من مختلف الجنسيات، لافتاً إلى أن خدمة استبدال رخص القيادة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في إمارة دبي.

وأشار مدير إدارة ترخيص السائقين إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تطوير خدمات حكومية استباقية وفاعلة، وترسيخ بيئة خدمية متكاملة، تدعم سهولة التنقل، وتُعزّز جاذبية الدولة للعيش والعمل.