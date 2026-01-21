الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كابول

دانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في وسط مدينة كابول بأفغانستان، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق، ولأفغانستان وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

إلى ذلك، أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية تشيلي الصديقة في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت وسط وجنوب البلاد، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللحكومة التشيلية والشعب التشيلي الصديق، في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.