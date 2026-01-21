شرطة الشارقة تضع خطة استباقية لبرنامج «الشارقة إمارة صحية»

عقدت اللجنة الفرعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، المعنية بالاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، اجتماعها الأول لعام 2026، بهدف وضع الخطط الاستباقية، وتعزيز منظومة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية المؤسسية، وتعزيز القدرة على التعامل الفاعل مع الكوارث والطوارئ، ومواجهة الأزمات الصحية بكفاءة عالية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الشارقة إمارة صحية، وتحسين جودة الحياة لسكان الإمارة من خلال تكامل الجهود الحكومية.

وترأس الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة عضو اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية بإمارة الشارقة رئيس اللجنة الفرعية للاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، العميد الدكتور علي بوالزود، بحضور الأعضاء: مدير إدارة الإعلام الأمني، العميد الدكتور محمد بطي الهاجري، ومدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العميد حمد بن قصمول، ونائب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، العقيد راشد يوسف صندل، ومدير إدارة الأزمات والكوارث، العقيد محمد ماجد غبار، ومدير فرع التخطيط الاستراتيجي، الرائد أحمد الحساني، والمساعد ضابط، حصة عبيد بالعمى عضواً تنسيقياً.

وناقش الاجتماع أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كوضع خطة الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، وتحديد الأهداف، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الأعضاء، بما يضمن الوضوح، وتكامل الجهود، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفاعلة في حالات الطوارئ في الإمارة.

وأكد العميد علي بوالزود أهمية ترسيخ منظومة عمل تكاملية تضمن تعزيز الوعي، ورفع كفاءة الاستجابة المجتمعية للطوارئ، وكيفية التعامل مع الأزمات الصحية، بما يسهم في الحد من المخاطر، وتعزيز الصحة والسلامة، ويدعم تحقيق أهداف مشروع «الشارقة إمارة صحية»، ويعزز مكانتها كنموذج عالمي رائد في الجاهزية والاستدامة الصحية.